شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تألقت النجمة ريم مصطفى بإطلالة صيفية جذابة وذلك في أحدث ظهور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث تقضى ريم مصطفى حالياً إجازتها الصيفية بإحدى المدن المطلة على البحر، وظهرت ريم مصطفى مرتدية فستان أسود مكشوف الكتف أظهر أنوثتها بشكل كبير، ويأتى ذلك بعدما نشرت أكثر من صورة أخرى لها أمام البحر.



ريم مصطفى بإطلالة صيفية ريم مصطفى بإطلالة صيفية

ريم مصطفى، مازال يعرض لها في السينمات حالياً فيلم أهل الكهف الذي إنطلق يوم 12 يونيو الماضي للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، حيث عرض الفيلم بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وتجسد خلال أحداثه شخصية جارية تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم: الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر.

وغابت ريم مصطفى عن المشاركة في دراما رمضان الماضى 2024، بعدما قدمت مسلسل "سره الباتع" في رمضان 2023، والعمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل وعدد كبير من الفنانين



النجمة ريم مصطفى النجمة ريم مصطفى



ريم مصطفى تستمع بأجواء الصيف ريم مصطفى تستمع بأجواء الصيف



ريم مصطفى تستمع بالصيف على البحر ريم مصطفى تستمع بالصيف على البحر