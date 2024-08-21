شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان العلمين الجديدة على موعد غدا مع الضحك بعرض البنك سرقوه والان مع تفاصيل الخبر

جمهور مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، على موعد مع الضحك غداً الخميس بعرض المسرحية الكوميدية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقى والتي تدور أحداثها حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

تعرض مسرحية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقى، لمدة 3 ليالِ أيام الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 23 أغسطس، والمسرحية تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.



البنك سرقوه

مسرحية البنك سرقوه بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.