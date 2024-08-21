غدا.. فرقة رضا للفنون الشعبية تحيي الليلة الرابعة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في التاسعة من مساء غد الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا"

وتحيي فرقة رضا للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، الليلة الرابعة للبرنامج وتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجاري بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن تحيى فرقة رضا أيضا حفل يوم ٢٦ أغسطس، كما تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل يومي ٢٣ و٢٩ أغسطس

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، في برنامج صيف الإنتاج الثقافي من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيي الفرقة حفل يوم ٢٤ أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

ويحيي الفنان ماهر محمود حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم ٢٥ أغسطس، وتحيي الفنانة فاطمة محمد علي حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم ٢٧ أغسطس، كما يحيي الفنان علي الألفي حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم ٢٨ أغسطس، وتحيي الفنانة فاطمة عادل حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة ال١٣ لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية