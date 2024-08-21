محمد صادق يروج للجزء الثاني من فيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة": "حلم بقاله كتير أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج السيناريست محمد صادق لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشر صادق مقطع فيديو يجمع أبطال العمل وهم يحملون كارت الكوتشينة رقم 7، وكتب: "توكلنا على الله، حلم بقاله كتير أوي، ربنا يكمله على خير، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار: محمد جلال - محمد صادق، شارك في الكتابة نورهان أبو بكر، إخراج هادي الباجوري، هيبتا المناظرة الأخيرة".

وكشفت شركة "ذا بروديوسرز" وڨوكس ستوديوز ، عن أحداث الجزء الجديد من فيلم هيبتا في قلب القاهرة، والذي يتناول وجهة نظر جديدة حول الحب تتحدى معتقداتنا التقليدية.

ويتم التصوير حاليًا في القاهرة ثم ينتقل فريق العمل لعدد من المواقع المختلفة في مصر.

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، تضم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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