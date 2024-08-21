اليوم.. مي عمر ضيفة برنامج بيت السعد "Mbc مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستضيف برنامج "بيت السعد" الفنانة مي عمر، على قناتي "Mbc مصر" و "mbc"، والمقرر عرضه اليوم الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "Mbc"، برومو الحلقة على حسابها الخاصة بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظرونا في حلقة مميزة جدًا الليلة من "بيت السعد"، مع أحمد وعمرو سعد وضيفتهم النجمة مي عمر ١٠ مساءً".

وينتمي البرنامج لنوعية المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

اقرأ أيضًا:

بسمة بوسيل بصحبة عمرو دياب في الساحل الشمالي

إسعاد يونس في كواليس مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"