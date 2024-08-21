عارفة عبد الرسول تعلق على كليب رانيا يوسف: "حركة جريئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الفنانة عارفة عبدالرسول، على أول تجربة غنائية للفنانة رانيا يوسف، والتي تحمل اسم "ليك".

وكتبت عارفة على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "من لم يغامر لا يفز، حركة جريئة".

طرحت الفنانة رانيا يوسف أول أغانيها بعنوان "ليك" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، وإنتاج لايف ستايلز.

وظهرت رانيا في الكليب وهي تؤدي عدد من الاستعراضات وسط عدد من الإطلالات المختلفة، وتلقى الأغنية نجاحًا ملحوظًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة رانيا يوسف بفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "بقينا اتنين" وشاركها البطولة الفنان شريف منير وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

ويعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا مسلسل "عمر أفندي" وسط مشاركة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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