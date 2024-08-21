23 أغسطس.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيا في رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحيي الفنان تامر حسني، حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، في رأس الحكمة.

ونشر تامر البوستر الدعائي للحفل، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، خلال الحفل عدد من أغانيه الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

من جانب آخر، انتهى الفنان تامر حسني، من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "ري ستارت"، بمشاركة الفنانة هنا الزاهد واستمر التصوير لمدة يومين، داخل شبرا وروض الفرج.

ويخوض تامر بطولة فيلم "ري ستارت" بمشاركة الفنانين باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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