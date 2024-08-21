فن ومشاهير

أول تعليق من ريم طارق بعد انتشار شائعة عودتها لـ حسن شاكوش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، أنباء حول عودة ريم طارق لطليقها مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وكتبت ريم، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "أنا مش عايزاكم تنسوا إن الطلاق كان آخر قرار ليّا في الموضوع ومفيش كلام يتقال تاني".

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حل ضيفًا مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامجه "بالمايك والقلم"، والذي يعرض على منصات التواصل وتحدث عن زواجه من ريم طارق، قائلًا: "أنا اتظلمت.. موضوع الجواز ده ندمان عليه، ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول ده أحسن راجل في الدنيا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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