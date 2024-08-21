شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة وداع وداع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر عاشور عن طرح أغنيته الجديدة "وداع وداع"، من خلال حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك، حيث نشر منشور كتب من خلاله " النهاردة أغنية "وداع وداع" على القناة الرسمية لليوتيوب الساعة 7".



تامر عاشور

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر : صقر.

على أن يحيي النجم تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا بعد غد الجمعة بأحد شواطئ الساحل الشمالى بمصاحبة الدى جى ياسر الحريرى ويأتي الحفل ضمن الحفلات الفنية التي تقام بمناسبة الموسم الصيفى وإقبال المواطنين على منطقة الساحل لقضاء الإجازات بها

ومن المقرر أن يقدم عاشور باقة مميزة من أغانيه الذى اشتهر بها، منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع" "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة