شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مطرب الراب توليت عن أولى حفلاته بمهرجان العلمين الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن استضافته لمطرب الراب "توليت"، خلال حفل فرقة كايروكي المقرر إقامتها يوم الجمعة الماضية على مسرح "يو أرينا"، ليكون مفاجأة الحفل، وذلك بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، إلى جانب إخفائه هويته وظهوره بشكل ملثم.

وبعد إعلان مهرجان العلمين استضافته على مسرح العلمين الجديدة في أولى حفلاته الغنائية، أعرب مطرب الراب عن سعادته وفرحته الشديدة بذلك، وكتب عبر حسابه بموقع "اكس": "مش مصدق إن الأغاني اللي كنت قاعد بعملها في أوضة نومي هلعبها يوم 23 الجي قدام الألفات، مستنيكم و متحمس جداً جداً".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.