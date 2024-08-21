شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الاكتئاب تظهر على جينيفر لوبيز بعد سفر زوجها في رحلة مع زوجته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت جينيفر لوبيز مكتئبة خلال نزهة منفردة يوم الأحد في لوس أنجلوس بعد أن سافرزوجها بن أفليك في رحلة عائلية في كونيتيكت ، وفقا لموقع "ديلى ميل".

كانت المغنية البالغة من العمر 55 عامًا تسير برأسها لأسفل ويديها مدسوستين في جيوب بنطالها أثناء زيارة صديقتها.



جينفر لوبيز

ارتدت جينيفر بنطال جينز فضفاض مع بلوزة قصيرة بيضاء وسترة بنية اللون أثناء تجولها، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ وأقراط دائرية ونظارة شمسية كبيرة.

وفي الوقت نفسه، شوهد بن، 52 عاما، وهو يبتسم مرة أخرى أثناء اجتماعه مع زوجته السابقة جينيفر جارنر ، 52 عاما، خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء إرسال ابنتهما فيوليت، 18 عاما، إلى الكلية.

وبدا بن سعيدًا ومرتاحًا في الصور التي حصلت عليها عليها ديلى ميل، أثناء استمتاعه بالعشاء يوم السبت مع جينيفر وفيوليت وابنه فين، 15 عامًا، في مدينة نيو هافين بولاية كونيتيكت.



في سياق آخر تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز للبحث عن منزل آخر في بيفرلي هيلز وسط انهيار زواجها من بن أفليك، حيث ظهرت جي لو البالغة من العمر 55 عامًا ترتدى قميصًا أنيقًا بأزرار وسروالًا واسع الساق مخططًا بمهارة للقيام بجولة في منزل بقيمة 22 مليون دولار، بعد أن اضطرت إلى تقليص حجم القصر الذي اشترته مع الممثل البالغ من العمر 51 عامًا والذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار.

في حين شوهد أفليك (51 عاما) يقضي عطلة نهاية الأسبوع على دراجة كهربائية زرقاء، حيث تخلى عن ملابسه الرسمية واختار قميص Red Hot Chillies وجينز رمادي وسترة جلدية، وتم تصويره بدون خاتمه وهو يقود مسرعا في وضح النهار في لوس أنجلوس.