بعد أزمته مع الطبيب.. بوسي شلبي عن محمد فؤاد: "طول عمره مؤدب وجدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجهت الإعلامية بوسي رسالة للنجم محمد فؤاد، وذلك بعد بعد تداول صور وفيديو عن دخول "فؤاد" في مشاجرة مع طبيب مستشفى بعين شمس التخصصي، وظهر في الفيديوهات مشاجرة عنيفة بين محمد فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون داخل المستشفى إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.

وكتبت بوسي على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "محمد فؤاد على المستوى الإنساني والفني معروف بأخلاقه العالية، طول عمره مؤدب وجدع وابن بلد ولا يمكن أبدًا أنه يتعمد إنه يسيء لحد أو يسبق بأي هجوم ده غير فكرة إن أعصابه كانت منهارة على أخوه خوفًا من جلطة أو يجراله حاجه لا قدر الله".

وتابعت: "وبالتأكيد ده كان مأثر عليه نفسيا ولازم دكاترتنا المحترمين يراعوا ده لأن ده جزء من رسالتهم النبيلة وحتى لو فؤاد كان متوتر بالتأكيد مايقصدش، عشان كده أنا مع فؤاد قلبا وقالبا وإن شاء الله ربنا يشفي أخوه وتتحل كل المشاكل".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال مصدر مقرب من محمد فؤاد: "الفنان محمد فؤاد توجه اليوم الأربعاء إلى النيابة، بصحبة شقيقه شافعي، ومدير أعماله طارق لتقديم بلاغ رسمي ضد الطبيب، الذي تعامل معه بأسلوب لا يليق وبادر بالتعدي، ولم يقدر حالة القلق التي كان عليها الفنان محمد فؤاد، بسبب حالة شقيقه الذي يعاني من إصابة بالجلطة"

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