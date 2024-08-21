"بنش مارك" يوثق لحظة وصول أحمد سعد إلى جدة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وصل الفنان أحمد سعد، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لحفله الذي تقام مساء غد الخميس 22 أغسطس.

ونشر حساب "بنش مارك" الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول أحمد سعد، وعلق الحساب: "وسع وسع، الفنان أحمد سعد نور جدة".

وطرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة "3-2-1"، عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية كلمات إيمان عظيم، توزيع موسيقي أدهم دهيمة والهامي دهيمة، هندسة صوتية أحمد حسام، إشراف عام موسيقى عبد العظيم خلاف، إخراج إسلام هشام.

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