تامر عاشور يشوق جمهوره لأحدث أعماله الغنائية "وداع وداع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شوق الفنان تامر عاشور، جمهوره لأحدث أعماله الغنائية، بعنوان "وداع وداع"، ومن المقرر طرحها اليوم على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكتب "عاشور"، على حسابه الخاص بموقع "أكس": "النهاردة أغنية وداع وداع على القناة الرسمية باليوتيوب الساعة ٧".

وطرح الفنان تامر عاشور مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

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