تعرف على موعد ومكان عزاء والد زوجة الفنان إيهاب فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان إيهاب فهمي لاستقبال واجب العزاء في وفاة وجيه عثمان الجواهرجي، والد زوجته، غدًا الخميس، بدار مناسبات مسجد الحجاز، بمحطة الطالبية بين شارع فيصل والهرم.

وكتبت يسرا وجيه عثمان، زوجة إيهاب فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عزاء بابا الحاج وجيه أطيب خلق الله حبيب الكل الانسان سيره وأنت يا حبيبي سيرتك أحلى سيره، أنت سامع وشايف ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها".

شٌيع، الإثنين الماضي، جنازة والد زوجة الفنان إيهاب فهمي، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة، عدد من النجوم من بينهم، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم، والفنان أحمد السعدني والفنان أيمن عزب.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إيهاب فهمي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتى الحبيبة يسرا، الحاج وجيه عثمان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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