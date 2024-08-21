شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عباس يكشف تفاصيل تقديم شخصية فؤاد المهندس فى نوستولجيا 80 / 90 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان إسلام عباس خلال ندوة صناع مسرحية نوستولجيا 80 / 90، بتليفزيون الخليج 365 كواليس تقديمه لشخصية فؤاد المهندس بالعرض، حيث قال: قدمت شخصية فؤاد المهندس فى عام 2016 بالتحديد فى ختام المهرجان القومى للمسرح المصرى، مع المخرج باسم قناوى، وحقق ردود أفعال قوية، وذلك لأنى أحب فؤاد المهندس وأحفظ تفاصيله.

وتابع إسلام: الحقيقة أننى من معجبى الفنان تامر عبد المنعم منذ عام 2003، عندما قدم برنامج المشخصاتي والذي كان يعتبر ترندا في وقتها، فكنت مبهور بتقمصه الشخصيات حتى أنه في الحلقة الثلاثين قدم ثلاثين شخصية بشكل مبهر، وكان أول تعامل معه في عرض حليم عندما رشحني صديقي المهندس محمد جابر له، وعندما قرر عمل عرض نوستولجيا رأى تشخيصي لفؤاد المهندس وقرر أن أقدمه في العرض، والحقيقة العمل مع الفنان تامر عبد المنعم له متعة خاصة واستفدت كثيراً منه.

وكنت أقوم بعمل ماكياج للشخصيات كلها التي تصعد على المسرح من عادل إمام لنبيلة عبيد لإسعاد يونس وشادية ثم في النهاية أقوم بعمل مكياج شخصيتي فؤاد المهندس التي أقدمها وبالرغم من أنني أستغرق الكثير من الوقت في ذلك إلا أنه كان له متعة كبيرة.

‎عرض نوستالجيا 90/80 بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

‎عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

‎عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى وأعاد التوزيع الموسيقى للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.