شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو انطلاق ماراثون الدراجات فى مهرجان العلمين بمشاركة 1000 دراجة والان مع تفاصيل الخبر

انطلق ماراثون الدراجات الضخم فى مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة ألف 1000 دراجة، ويقود الماراثون خمسون من نجوم منتخب مصر للدراجات، ما يضيف للحدث طابعًا تنافسيًا وحماسيًا.

وكانت أكدت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة دي ام سي، في تقرير لبرنامج "السفيرة عزيزة"، أن الجميع استعد لبدء ماراثون الدراجات بمشاركة أكثر من 1000 دراجة بمشاركة 500 شاب من منتخب الدراجات، مشيرة إلى أن السباق سيبدأ من ساحة السينمات عند منطقة الأبراج وممتد حتى الممشى السياحي وسيكون السباق في الشارع.

وأوضحت شرمندة الدسوقي، خلال رسالتها أن أى فعالية تحدث على الشارع من الخارج تلقى تفاعلا أكبر من الناس في الشارع والعمال ورواد المهرجان، مؤكدة أن سباق الدراجات واحدة من أهم الألعاب الرياضية التي لها شعبية، لافتة إلى أن هناك أيضا انتظار لقرعة بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" النسخة 17 من مدينة العلمين الجديد بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.