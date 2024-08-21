شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الديكور محمد جابر: ما قدم فى نوستولجيا 80 / 90 أول مرة يقدم بالثقافة الجماهرية والان مع تفاصيل الخبر

قال مهندس الديكور محمد جابر خلال ندوة تكريم صناع مسرحية نوستولجيا 80 / 90 بتليفزيون الخليج 365: الفنان تامر عبد المنعم يجيد استفزاز الفنانين على المستوى الفنى، ففى البداية تواصل معى لتقديم حفل لعبد الحليم حافظ، وتحدث معي في تفاصيل كثيرة جعل سقف أحلامي يعلو، فتلك التفاصيل لم يكن معتاد عليها في مسرح الثقافة الجماهرية، وشعرت حينها أن هناك شيء مختلف سيقدم.

وتابع جابر: في مسرحية نوستولجيا بدأنا في وضع خطة العمل وكانت الأفكار كثيرة والمشهد الوحيد الذي كان بسيط هو الاوفرتير الذي كان يحلم فيه البطل ثم سينتقل لعالم آخر، واتفقت مع المخرج تامر عبد المنعم أن هذا العالم سيكون شارع الفن الذي سيقابل فيه العديد من الشخصيات، واستعنت بالشاشات ومن هنا أحب أن أشكر المونتير على المجهود الكبير الذي قدمه وعندما عرضنا كان هناك تطور مع كل ليلة عرض وعندما وصلنا الليلة السابعة كان التطور كبير، فتامر عبد المنعم أحلامه كثيرة، والعرض قابل للتطور.

‎عرض نوستالجيا 90/80 بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

‎عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

‎عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.