تايلور سويفت تحطم رقماً قياسياً لـ مايكل جاكسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت تايلور سويفت أول فنانة منفردة في التاريخ تؤدي عروضا في ملعب ويمبلي ثماني مرات في جولة واحدة، محطمة الرقم القياسي الذي كان يحمله مايكل جاكسون سابقا لجولته Bad عام 1988.

تأخذ جولة Eras التي تبلغ قيمتها مليار دولار معجبي سويفت في جولة عبر الكتالوغ الخلفي لنجمة البوب، بما في ذلك الأغاني الناجحة من ألبومات 1989 وRed وMidnights وألبومها الاستوديو الحادي عشر الأخير الذي تصدر المخططات The Tortured Poets Department.

اختتمت سويفت، البالغة من العمر 34 عاما، المرحلة الأوروبية من جولتها مساء الثلاثاء بعرض يضم ضيوفا مميزين، بما في ذلك الفرقة البريطانية Florence + the Machine.

كانت هذه الحفلة الثامنة لسويفت في ويمبلي هذا الصيف، متجاوزة بذلك الرقم القياسي لأي مغن منفرد، والذي سجله جاكسون سابقا عندما قدم سبع حفلات في استاد لندن كجزء من جولته العالمية BAD التي ضمت 123 عرضا.

قالت سويفت للمعجبين يوم الثلاثاء: “لقد جعلتموني أول فنان منفرد يقدم عرضا في ويمبلي ثماني مرات في جولة واحدة. لن نتمكن أبدا من شكركم بما فيه الكفاية على ذلك”.