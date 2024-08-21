منح دراسية من أستراليا لعدد من طلاب الجامعات في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي المغترب اللبناني المقيم في أستراليا آدم حديد ،الذي يعمل كمستشار لمنطقة الشرق الأوسط لعدد من الجامعات في أستراليا، ورافقه نائب رئيس المعهد الجامعي IKON INSTITUTE OF AUSTRALIA الدكتور مارك فالفو MARC FALVO.

وتسلم الوزير من الوفد منحتين دراسيتين للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي الجامعي 2024/2025 ، على ان تغطي المنح كامل المصاريف الدراسية.

ورحب الوزير الحلبي بالوفد معبرا عن تقديره لهذه الخطوة على ان يتم التنسيق سنويا في هذا الاطار، من اجل تأمين منح دراسية للطلاب للتخصص في جامعات أسترالية.

وأعطى الوزير توجيهاته ليتم الإعلان عن هذه المنح ،على الموقع الرسمي للوزارة ليستفيد منها الطلاب الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة لذلك .

وأضاف السيد آدم حديد: “تأتي هذه المنح كتكملة لعدد من المنح التي تم تقديمها من العام 2016 حتى اليوم وهي تغطي كامل النفقات التعليمية لعدد كبير من الطلاب الذين استفادوا منها على مر هذه السنين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها هذا النوع من المنح حيث تتحمل الجهة المانحة كافة النفقات وذلك بدعم مباشر ومستمر من أستراليا الى لبنان”.