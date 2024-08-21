بإطلالات رومانسية مع قادير دوغلو.. نسليهان أتاغول تستعرض حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لمناسبة عيد ميلادها الـ 32، شاركت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صوراً جديدة لها من حملها الأوّل.

ونشرت نسليهان المتزوّجة بالممثل التركي قادير دوغلو الصور الرومنسية، عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “أنا سعيدة! سعيدة جداً. سعيدة بزوجي وعائلتي وطفلنا الذي ننتظره بفارغ الصبر”.

وتابعت: “شكراً لكم على أمانيكم الطيبة ودعواتكم ودعمكم. أنا سعيدة بوجودكم يا رفاق هنا أيضاً”.

واحتفل دوغلو بعيد ميلاد زوجته نسليهان، ونشر صوراً جديدة لها، وهي حامل أيضاً عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقها برسالة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. أتمنى أن يكون لنا ذكريات كثيرة ثمينة نحتفل بها، عائلتنا المتزايدة والمتنامية وسنوات طويلة نعيشها معاً. أحبّك كثيراً”.

من جهة أخرى، أغلق دوغلو مكتب شركة الإنتاج “Alim Yapim” الخاصة به، وذهب لقضاء عطلة في كوساداسي مع زوجته الحامل، بحسب الصحافة التركية.

وقالت الصحافية التركية بيرسين ألتونش إن “دوغلو يواجه حالياً ردة فعل موظفيه الذين تم فصلهم، ولم يتقاضوا رواتبهم لمدة 3 أشهر”، لافتة إلى أنه “يعيش أياماً صعبة في حياته العملية”.

يذكر أن أتاغول اختارت أن تعلن خبر حملها على طريقتها، وبالتوقيت الذي اختارته، ناشرة صورة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها واضعة يدها على بطنها.

وأرفقت الصورة بتعليق: “نودّ الاحتفاظ بخصوصية هذه السعادة لفترة أطول. هذا كان حقّنا. نحن سعداء وممتنّون وبخير”.