حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية والجمهور يغازلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

ونشرت حلا، مجموعة عبر حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “إيمان – إيجابية -مشاعر طيبة”، ظهرت مرتدية فستان صيفي يناسب أجواء البحر.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “عسل وجميلة”، “أحلى حلا”، “ربنا يسعدك دايما يارب”، “ماشاء الله عليكي جميلة”، “إيه الحلاوة دي يا فنانة”.

يذكر أن حلا شيحة قررت مؤخرا العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد ابتعاد واعتزال دام لعدة أعوام، وشاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة خالد النبوي.