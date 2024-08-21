شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسنين عن عرض نوستالجيا: تامر عبد المنعم ساعدنى فى تشخيص أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد حسنين الذى قام بتشخيص شخصية أحمد زكى فى عرض نوستالجيا 80/ 90، خلال ندوة تكريم العرض بتليفزيون الخليج 365: عندما قابلت المخرج تامر عبد المنعم لم أكن أعلم أنه اختارنى لتقديم شخصية أحمد زكي، لكن بعد أول مقابلة أصبح هناك توافق كبير بيني وبينه وكذلك ثقة كبيرة، وأنا كنت حريصا على أن أكون على قدر تلك الثقة.

وتابع حسنين: سعيد بردود الأفعال حول دور أحمد زكي، فهناك البعض بكى بمجرد ظهوري على المسرح لأنه تذكر زكي، وكانت هناك ردود أفعال قوية ولكني عادة عندما أعمل لا أفكر في ردود الأفعال على قدر تركيزي وإجتهادي في الدور، وعندما تقوم بتجسيد أي شخصية من المؤكد لم تكن ملم بكل التفاصيل ولكن ساعدني المخرج تامر عبد المنعم وبدأ في وضع النقط على الحروف، وأعطاني العديد من التفاصيل التي ساعدتني.

‎عرض نوستالجيا 90/80 بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

‎عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

‎عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.