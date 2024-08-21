المعهد العالى للفنون المسرحية يقيم ماستر كلاس للدكتور أشرف زكى غداً

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يقيم المعهد العالى للفنون المسرحية ماستر كلاس للدكتور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد بعنوان "الطالب بين الدراسة والاحتراف"، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون.

ماستر كلاس الطالب بين الدراسة والاحتراف للدكتور أشرف زكى يقام غداً الخميس 22 أغسطس 2024 بمسرح المعهد العالى للفنون المسرحية فى تماما الساعة 12.30 ظهراً، وذلك تحت إشراف الدكتورة ياسمين عبد الحسيب.



أشرف زكى

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية قد احتفى بالدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين الأسبوع الماضى، بمناسبة تكريمه فى مهرجان جرش الدولى بالأردن، وسط تصفيق كبير من الحاضرين وأعضاء المجلس أبرزهم منير مكرم، أحمد سلامة، أيمن عزب، وغيرهم.

وقال الفنان ياسر صادق خلال الاحتفالية التى يقيمها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية لتكريم الدكتور أشرف زكى بعد تكريمه من مهرجان جرش بالأردن: هو يوم اعتراف بالوفاء لنقيبنا العظيم وبنكرمه فى المكان اللي هو جابه لينا وهو نادس النقابة.

وتابع ياسر صادق: تكريم نقيبنا دكتور أشرف زكي من مهرجان جرش بالأردن تكريم لنا جميعا لأن أشرف زكي لا يمثل نفسه ولكنه يمثل الفن المصري.

وعبر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالاحتفالية التي يقيمها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية قائلا: شكرا لهذه اللافتة الجميلة مؤكدا: سعيد بتكريمى من أسرتى وبيتى نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف أشرف زكى: أنا بشكر الشركة المتحدة سواء لما يحدث فى مهرجان العلمين أو موسم الرياض لأنهم جعلوا الأرض خصبة للفنان المصرى والعربى وشكرا للدور العظيم اللى بتقدمه الشركة المتحدة وأنا بتشرف بوجودي بنقابة المهن التمثيلية سواء أعضاء مجلس إدارة النادي أو مجلس دار المسنين ويارب يقدرنا على استكمال مشوارنا بقدر الثقة اللي أخدناها منكم.