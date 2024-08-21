طليقة حسن شاكوش بأوّل تعليق على شائعة عودتها إليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، أنباء حول عودة ريم طارق لطليقها مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وكتبت ريم، على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام” من خلال خاصية القصص القصيرة: “أنا مش عايزاكم تنسوا إن الطلاق كان آخر قرار ليّا في الموضوع ومفيش كلام يتقال تاني”.

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حل ضيفًا مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامجه “بالمايك والقلم”، والذي يعرض على منصات التواصل وتحدث عن زواجه من ريم طارق، قائلًا: “أنا اتظلمت.. موضوع الجواز ده ندمان عليه، ولاد الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول ده أحسن راجل في الدنيا”.