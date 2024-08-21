هذا ما حققه فيلم Deadpool & Wolverine في 25 يوماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine للنجوم العالميين ريان رينولدز وهيو جاكمان إلى مليار و 144 مليونا و752 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعتين و8 دقائق، ومن إنتاج شركتى ديزنى ومارفل.

وأنقسمت الإيرادات بين 546 مليونا و819 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و597 مليونا و933 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالي بيري عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، في الفترة التي سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك، تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.