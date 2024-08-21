بوردة حمراء وفستان صيفي.. جوري بكر تستعرض جمالها على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت جوري، صورة، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان صيفي، وتضع وردة حمراء ونظارة شمس على رأسها.

وكانت جوري بكر، أعلنت في 2 يوليه 2024 الصلح بينها وبين طليقها بعد انفصالهما في مايو الماضي.

ونشرت "جوري"، صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمنى للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها في 17 مايو الماضي، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع.. الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش حد يستحمله".

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