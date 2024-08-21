بالفيديو.. عمرو دياب يروج لـ حفله الغنائي المقبل في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، الفترة المقبلة، ضمن فعاليات موسم الكويت.

ونشر "عمرو دياب"، مقطع فيديو ترويجي لحفله الغنائي المرتقب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام، وعلق: "عمرو دياب في الكويت أرينا قريبا، ضمن فعاليات موسم الكويت".

يذكر أن النجم عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة الماضي ضمن حفلات الموسم الثاني من مهرجان العلمين، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه منها: "إنت الحظ، هتدلع، الكلام ليك إنت، قمرين" وغيرها.

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