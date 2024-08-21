فن ومشاهير

هيفاء وهبي تنشر إطلالة جريئة لها من الساحل.. والجمهور: "أيقونة الجمال" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مراسي الساحل الشمالي.

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة ارتدت خلالها توب باللون الأخضر، وجيب جينز مفتوح باللون الأزرق الفاتح.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "أجمل فتاة على الإطلاق"، "كاراميلا"، "ماشاء الله كب كيك الساحل"، "الجمال والمال والرقة والدلال"، "كل يوم يزيد جمالها"، "جمالها مافي منو بالعالم"، "أيقونة الجمال".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

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