أحمد العوضي ينشر صورة مع الفائزين في مسابقة مسلسله الجديد "فهد البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي، منذ قليل، عن الفائزين في مسابقة مسلسله الجديد "فهد البطل"، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ونشر العوضي صورة مع الفائزين، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أخواتي الفائزين في المسابقة، مبروك على أخواتي واللي مكسبش يكسب ان شاء الله المرة الجاية.. في حب أخواتي".

وكان العوضي أطلق مسابقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك"، بجوائز تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيهًا، بنحو 10 آلاف جنيه تسلم لـ عشره فائزين، مقابل الإجابة على سؤال بعنوان: "اسمي في مسلسل الملك رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله هيبقي 1-عامر الملك، 2-فهد الملك، 3-صبري الملك، هختار من أخواتي عشر فائزين كل فائز ١٠ الاف ان شاء الرحمن".

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن عن اسم مسلسله الجديد "فهد البطل"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشر "العوضي" فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "غيرنا الاسم المسلسل هيبقى اسمه فهد البطل، المسلسل هيبقى جامد وهينجح باذن الله وهيعدي حق عرب بكتير".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج خالد يوسف، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.

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