حمادة هلال يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "حصل" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح المطرب حمادة هلال أغنيته الجديدة "حصل"، عبر منصات الموسيقى المختلفة، وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتب "هلال"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "الأغنية كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية، حصل.. حماده هلال".

ويجسد حمادة هلال في الكليب 4 شخصيات وهي طيار وفلاح ومهندس ورجل أعمال.

أغنية حصل، غناء حمادة هلال، كلمات حازم اكس، الحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، اخراج اشرف رمضان.

يذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال كان الجزء الرابع من مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

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