"كل سنة وانت طيب ياحمادة".. طليقة أحمد سعد تثير الجدل حول عودتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت مصممة الأزياء علياء بسيوني، تهنئة إلى طليقها المطرب أحمد سعد بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت علياء بسيوني، صورة لسعد وابنته علياء عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اليوم مكنش هيعدي كده كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم وطبعًا".

وأضاف: "كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايمًا، مكنش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

رسالة طليقة أحمد سعد أثارت الجدل بعد تكهنات بعودتهما من جديد بعد الطلاق.

أعلنت علياء بسيوني انفصالها عن المطرب أحمد سعد، في أغسطس 2023، بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وكتبت علياء في خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" :"الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته".

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