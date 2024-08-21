شكرا لقرائتكم خبر عن زينب حسن: مثلت مسرح مع أشرف عبد الباقى وبغنى باللهجات الخليجية والتركية والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الإعلامية ريهام السهلى، المطربة زينب حسن، فى برنامج "المهرجان" المذاع على قناة دة إم سى، من مدينة العلمين الجديد.

وقالت زينب حسن:"بحب الأغانى السينجل مش الألبوم لانى لسه فى بداية مشوارى، علشان أشوف رد الجمهور على الأغانى، وبحب أغنية "يوم من الأيام" وهى أكتر أغنية نجحت ليا، وكانت مع عمالقة وقيمة، وخلال الحلقة لعبت حروف الأغانى وغنت "إمتى الزمان يسمح يا جميل".

ولفتت زينب حسن إلى أنها قدمت مسرح وهى صغيرة مع الفنان أشرف عبد الباقى، وفكرة التمثيل موجودة بداخلة، مؤكدة انها بتغنى باللهجة الإماراتية والسعودية والعراقية والتركية والسعودية، موضحة أنها بتسمع الأغنية عدة مرات للتدريب على اللهجات.

تابعت زينب حسن كانت بدايتى فى السعودية فى موسم الرياض وكان عمرى 20 سنة، وانا بحب الناس تكون مبسوطة وهى بتسمع صوتى ونفسى أكون أهم مطربة فى الوطن العربى".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.