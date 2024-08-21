شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: مهرجان العلمين الجديدة ساهم فى دعم السياحة بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد علي الكشوطي، رئيس قسم الفن في الخليج 365، خلال تصريحاته لبرنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديدة صارت من أهم الوجهات السياحية العالمية في غضون فترة قصيرة، مشيرًا، إلى أنه تظهر بشكل لافت كمكان ذكي ومتطور، وتتميز بنية تحتية يمكنها أن تستوعب وتستضيف الأحداث الضخمة على مهرجان العلمين الجديدة.



وأضاف الكشوطي، خلال تصريحاته لبرنامج “العالم علمين”، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدينة تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية والأثرية، كما أنها تتضمن مناطق شاطئية وتاريخية، مشيرًا، إلى أنّ زيارتها تكشف بوضوح حجم الجهد المبذول في تدشينها.



إلى ذلك، أكد تنظيم مهرجان العلمين فعاليات فنية ورياضية وغنائية، لافتًا، إلى أن الإدارة تقدم للجمهور مفاجآت مبتكرة في اختيار النجوم والحفلات، مثل حفل حمزة نمرة وسعاد ماسي ومسار إجباري في نفس اليوم، مشددًا، على أنّ تطور مهرجان العلمين الجديدة ساهم في دعم السياحة في مصر بشكل كبير.