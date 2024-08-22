شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقي ضخم لعمر خيرت مع صاحبة السعادة الليلة بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية حفل موسيقي ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، وذلك ضمن إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل الموسيقي مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها، منها: ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها من المقطوعات الموسيقية المميزة.

وأكد الموسيقار عمر خيرت أن هناك مفاجآت يعدها لجمهور مهرجان العلمين، وقال: "بشتغل كل فترة على حاجة جديدة وأقدمها في الحفلات".

وعبر عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، على القناة الأولى، عن أمنيته بتواجد كل الجمهور في الحفل، موضحا أن الهدف من الحفل هو وجود كل الجمهور في العلمين وإسعادهم، كما أكد أن ما يحدث في مصر من تطور شيء عظيم بما عندها من هذا الكم من الانتاج الثقافي والفني وتقديم جديد للعالم كله والعالم العربي.

وتابع: "ما يحدث بيبين مصر بتعمل إيه، وحبي واحترامي لصاحبة السعادة إسعاد يونس، وسعيد باللقاء معها والجمهور من خلال مهرجان العلمين، ومهرجان العلمين في مجهود عظيم مبذول فيه والقوة الناعمة هي السند لأي بلد في الدنيا وعندنا قوة ناعمة عظيمة ومؤثرة في العالم العربي والعالم واستمرار ده شيء في منتهى الأهمية".

كما يحيى الفنان عمر خيرت حفلا موسيقيا يوم الأربعاء 28 أغسطس بمصاحبة أوكسترا أوبرا القاهرة بختام مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ 32، والذى يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.