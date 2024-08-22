شكرا لقرائتكم خبر عن أولى ليالي عرض مسرحية البنك سرقوه اليوم بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية البنك سرقوه للنجم كريم محمود عبد العزيز وإخراج أشرف عبد الباقي، ضمن النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت لمدة 3 ليال متتالية، على مسرح "يو"، بالمنطقة الترفيهية.

وتدور أحداث مسرحية البنك سرقوه في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

مسرحية البنك سرقوه تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.