طليقة أحمد سعد تفاجئ الجميع.. هل عادت إليه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت مصمّمة الأزياء علياء بسيوني جمهورها وجمهور طليقها الفنان أحمد سعد بنشر صور عدة وفيديو ظهر فيها مع ابنتيهما، تهنئه بها بمناسبة عيد ميلاده، مشيرةً إلى أن وجوده بينهن هو الأهم في الحياة.

وقالت علياء بسيوني تعليقاً على الفيديو والصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “اليوم مكنش هيعدّي كده… كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منوّر حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم وطبعاً كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايماً، مكنش ينفع أعدّي اليوم ده من غير ما أقولك إن وجودك أهم حاجة وبيخلّي الدنيا أحلى دايماً، كل سنة وأنت طيب يا حمادة”.

ورأى متابعو علياء أن التهنئة هي تمهيد لعودتها إلى أحمد سعد، حيث علّق الكثيرون على الصور بعبارات التهنئة والتمنّي لهما بدوام السعادة.

وجاءت تهنئة علياء بسيوني لأحمد سعد بعيد ميلاده بعد حديثه عنها في برنامج Sold Out، الذي يقدّمه الإعلامي محمود سعد، حيث قال: “علياء لغاية دلوقتي هي الزوجة الرابعة، بس أنا تمام كده مش عايز أتجوز تاني، علياء إدتني كل التغيير في حياتي، والست هي المحرك الرئيسي للراجل، وأي راجل كان عظيم كانت الست هي الدافع ليه، وأي راجل فاشل الست هي اللي خلّته فاشل، وده من تجربتي في الحياة أنا فاتح مكتب تجارب”.