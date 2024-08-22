وكيل أعمال فان دام في مصر يتقدم ببلاغ ضد والد حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم وليد التلباني، وكيل أعمال الفنان العالمي فان دام، في مصر، ببلاغ إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة ضد والد الفنان حسام حبيب يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته بالسب والقذف.

وقال وكيل أعمال فان دام في بلاغه إن والد حسام حبيب علق على منشور بالحساب الشخصي لزوجته وأرسل لها بعض الألفاظ الخارجة في رسالة خاصة بدون وجه حق.

وأضاف تواصلت مع والد حسام حبيب بعد الواقعة لمعرفة السبب ولكن فوجئتبرد فعل سيئ وسبني وأغلق الاتصال، فما كان مني إلا أن تقدمت لمباحث الإنترنت بالقاهرة ببلاغ ضده حتى أحصل على حقي بالقانون.

وحملالمحضر الذي حرره وليد التلباني وكيل أعمال النجم العالمي فان دام في مصر، ضد والد حسام حبيب في مباحث الإنترنت بالقاهرة رقم 23 أحوال 2024 ووجه له اتهامات بالسب والقذف.. هذا وتفحص الأجهزة الأمنية البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.