بعد معركة البيانات.. محمد فؤاد يطرح مبادرة للصلح مع الطبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصعيد الأزمة بين الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي على إثر المشاجرة التي حدثت بينهما وتعدي كل منهما على الآخر واستدعاء النيابة للفنان ومدير أعماله لسماع أقوالهما في الحادث، إضافة إلى معركة البيانات التي حدثت من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ونقيب الأطباء ومدير مستشفى عين شمس، يتهم فيه كل واحد منهم الطرف الخصم بأنه المخطئ في الأزمة ودعمه للطرف الذي يناصره، فاجأ الفنان محمد فؤاد الجميع بطرحه مبادرة للصلح مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

جاءت مبادرة محمد فؤاد خلال مقطع فيديو له بثه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يقدمه على قناة صدى البلد.

وقال فؤاد، خلال الفيديو، إنه في طريقه للصلح مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، وأضاف: “الطبيب مصطفى صاحب واقعة مستشفى عين شمس التخصصي هو بمثابة أخ أو ابن.. وبلاش اللي بيعملوه على السوشيال ميديا.. اطمنوا، وبقول للسوشيال ميديا بطلوا هري بقى”.

وكانت جهات التحقيق قد استدعت الفنان محمد فؤاد للتحقيق معه في واقعة تعديه على طبيب عين شمس، بالضرب والسب والقذف.

واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشهود على الواقعة، وأظهر فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى، اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء، رفقة عدد من الأفراد.

وكان محمد فؤاد قد ذهب إلى المستشفى رفقة مريض، وأراد سرعة الكشف عليه، وبعد إخبار الطبيب بأنه يحتاج إلى قسطرة وكتابة الجواب المطلوب، تحدث الفنان بشكل غير لائق مع الطبيب ونشبت بينهما مشادة، على إثرها قال الفنان والمطرب محمد فؤاد “أنت مش عارف أنا مين”، ثم سارع بالاعتداء على الطاقم الطبي بالسب والضرب.

وعقب مبادرة الصلح التي أعلنها محمد فؤاد قدم مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اعتذاره لنقابة الأطباء، وعلق على فيديو محمد فؤاد قائلاً: “هل الفنان محمد فؤاد لا يستحق التقدير أو الاحترام؟، مردفًا: “أمين عام نقابة الأطباء تحدث عن أن الفنان محمد فؤاد مواطن عادي.. ولكن هل لا يستحق التقدير؟”

وأكمل نقيب الموسيقيين: “محمد فؤاد قيمة مجتمعية تستحق كل التقدير والاحترام.. وربنا ميزه علشان يحترم، فؤاد أكد أن أهم حاجة هو الاطمئنان على أخيه”.