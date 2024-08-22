لمحبي عمرو دياب.. إليكم تفاصيل حفله الجديد في العُلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل جديد بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 أيلول (سبتمبر)المقبل.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن مفاجأة مؤكدة أن الحفل سيُقام في مكان خارجي جديد في منطقة العلا.

يُذكر أن هذا الحفل سيكون الأول في سلسلة حفلات لحظات العلا للموسم 2024-2025. على أت يتم طرح التذاكر بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 آب (أغسطس) الجاري على الموقع.

يُذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائياً ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، حيث ظهر الهضبة بشعر أصفر وشارب وذقن صغيرة باللون الأسود، وبإطلالة كاجوال مرتدياً بنطلون جينز وقميصًا، وقد تفاعل الجمهور معه فور صعوده على المسرح في ظل هتافات كبيرة من الجمهور.

ومازح عمرو دياب جمهوره قائلًا: “يلا نرجع أغاني الفتنس (الرشاقة) بتاعة زمان”، كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية على التعاون بينهما لإقامة هذا الحفل.