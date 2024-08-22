أزمة جديدة تهدّد عرض فيلم “الملحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أزمة جديدة من أزمات فيلم “الملحد” والتي لا تزال مستمرة منذ الإعلان عن عرضه، وجّه بعض الجمهور انتقادات الى الشركة المنتجة للفيلم بعد إعلانها عن بدء عرضه في دور السينما مساء أمس (الأربعاء) حيث انتظروا عرض العمل، لكنهم فوجئوا بعدم وجود أي إعلان عن الفيلم في أي دار عرض، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لتكذيب الشركة المنتجة للفيلم وانتقادها.

وكشف المخرج ماندو العدل في تصريحات صحفية عن مفاجأة حول عدم تحديد أي موعد حتى الآن لعرض الفيلم، وأن هناك محاولات لإنهاء الأزمات المتلاحقة بعد إقامة دعاوى قضائية عدة لمنع عرضه.

وبدأت أزمات فيلم “الملحد” الذي يقوم الفنان أحمد حاتم ببطولته، حين تقدّم السيناريست نادر سيف الدين، مؤلف ومخرج الفيلم، الذي تم إنتاجه عام 2014، ببلاغ بإنذار رسمي لوقف عرض فيلم “الملحد” والمقيّد بالرقم 21576 بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2024، ضد أحمد السبكي والكاتب إبراهيم عيسى، ويتّهمهما فيه بالاستيلاء على حقوق ملكيته الفكرية.

ووجّه سيف الدين إنذاراً رسمياً من خلال محضر إلى أحمد السبكي عن نفسه وبصفته ممثلًا قانونياً لشركة “السبكي للإنتاج الفني” قيّد بالرقم 21576 بتاريخ 30 تموز (يوليو) الماضي بمحضرين في الدقي، والمعلن في مواجهة النيابة العامة نظراً لرفضه الاستلام… مؤكداً “أنه جارٍ الآن اتخاذ كل الإجراءات القانونية الأخرى ضد المشكو في حقهم لإيقاف عرض الفيلم دفاعاً عن حقوقي المادية والأدبية”، ومضيفاً أن الغريب في الأمر أن يتم عمل فيلم في عام 2014، والآن يخرج فيلم بالاسم نفسه.

كما أقام عدد من المحامين، على رأسهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي “الزمالك” السابق، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإلغاء فيلم “الملحد”، ووقف عرضه في دور السينما، سواء على الشاشات المرئية أو المسموعة، أو صفحات السوشيال ميديا، مع إلزام أحمد السبكي صاحب شركة “السبكي للإنتاج الفني” بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المحامون في دعواهم إن الفيلم يروّج لفكرة الشِّرك بالله لشباب الوطن الذين هم بُناة المستقبل، وأن من الواضح أن هذا الفيلم يمهّد لحرب ممنهحة ضد الدين الإسلامي، وشباب الوطن.