أروى جودة تُشعل منصة X بتعليق مثير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في منصة X، ظهرت فيها بإطلالة جديدة مع تعليق مثير أشعل التعليقات بين جمهورها.

وأطلّت أروى في الصورة بفستان سهرة أزرق اللون، وتزيّنت بإكسسوارات ذهبية أنيقة وبحلق أزرق، ووضعت مكياجاً هادئاً يرتكز على الألوان الترابية التي تبرز جمال عينيها، وأحمر شفاه باللون البينك، واعتمدت تسريحة الشعر الملموم.

وعلّقت أروى على الصورة بالقول: “أحب أن أكون فريدة من نوعي”، ليعلّق الكثير من المتابعين والجمهور بالقول: “أجمل واحدة من غير مجهود”.

وكانت أروى جودة قد كشفت في تصريح سابق لـ”لها” حقيقة الأخبار التي انتشرت حول خضوعها لعملية تجميل بعد تغيّر ملامحها، قائلةً: “إذا خضعت لعمليات تجميل فسأكشف عن ذلك ولن أخجل أبداً، ولكن شكلي تغير بسبب وعكة صحية وزيادة في الوزن”.

يُذكر أنه عُرض لأروى أخيراً مسلسل “حرب نفسية”، وذلك بعد تأجيل دام طويلاً، وهو بطولة: مصطفى درويش، أشرف زكي، محمد فريد، جيهان خليل، عصام السقا، بريهان أنور، ومن تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

من ناحية أخرى، شاركت أروى جودة في موسم رمضان الماضي بمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وهو بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، سلوى عثمان، كمال أبو رية…، ومن إخراج محمد سامي.