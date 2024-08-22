اليوم.. محمد حماقي يطرح أحدث أعماله الفنية بعنوان "جديد لانج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "جديد لانج "، ضمن أغنيات ألبومه الجديد "هو الأساس"، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر حماقي، البوستر الخاص بالأغنية على حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق: "استنوا أغنية "جديدة لانج" من ألبوم "هو الأساس" بكرة الخميس الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

يذكر أن ألبوم محمد حماقي الجديد يضم 12 أغنية، منهم "واكله الجو"، و"شاغل عيون الناس"، و"صدمة"، و"بناقص"، و"تخسرني"، و"العقد اللولي".

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