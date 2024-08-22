ميار الببلاوي تكشف لـ "الخليج 365" الحالة الصحية لنجلها: "عنده مرض نادر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي قلق جمهورها، بعد تعرض نجلها لوعكة مفاجئة، أدى إلى مكوثه في المستشفى.

وقالت ميار الببلاوي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "نفسي أطمن عليه، الولد كان زي الفل، جه قالي في حاجة بتوجعني تحت لساني، ودرجة حرارة عالية، روحنا عملنا تحاليل، الدكتور قال إن في حصوة قافلة القناة اللعابية، الولد كان بيصرخ من الألم، روحنا المستشفى، الدكتور قالي ابنك عنده مرض بكتيري، مرض نادر بيجي واحد في المليون".

وتابعت: "جبت دكاترة من كل التخصصات، قالولنا لازم نشق القناة اللعابية علشان ياخدوا بذل من الصديد، وميفعش يعمل أي عملية غير لما الصديد ينشف، عايش على المسكنات".

وأضافت في حديثها: "ده وحيدي، أنا هموت، عنده 24 سنة حرام العذاب اللي هو فيه ده، أستحمل أي حاجة، بس بلاش ابني".

وكانت ميار قد كتبت على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "يارب يشفيك يا ضنايا، وعدي العملية على خير، وهون ألمك، أسالكم الدعاء".

اقرأ أيضًا

أغاني نجوم الطرب بصوت آية عبدالله في الليلة الثالثة لـ "صيف الإنتاج الثقافي"

سامح مهران: تكريم محمود حميدة في مهرجان المسرح التجريبي إضافة للمهرجان واختياره جاء بالإجماع