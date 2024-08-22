شكرا لقرائتكم خبر عن وداع وداع.. كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة بعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم تامر عاشور أحدث أغانيه "وداع وداع" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الغنائية والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر ، جيتار مصطفى نصر، وحققت الأغنية ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتقول كلمات أغنية وداع وداع:



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب

وفى سياق متصل، يحيى تامر عاشور حفلاً غنائياً غدا الجمعة 23 أغسطس، بأحد شواطئ الساحل الشمالى بمصاحبة الدى جى ياسر الحريرى ويأتي الحفل ضمن الحفلات الفنية التي تقام بمناسبة الموسم الصيفى وإقبال المواطنين على منطقة الساحل لقضاء الإجازات بها.

ومن المقرر أن يقدم عاشور باقة مميزة من أغانيه الذى اشتهر بها، منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع" "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة

تامر عاشور طرح آخر أغانيه بعنوان "هيجيلي موجوع" فى شهر يناير الماضي لتكون أول أغانيه فى عام 2024، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى.