شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يتلقى عزاء والد زوجته اليوم بمسجد الحجاز فى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى الفنان إيهاب فهمى عزاء والد زوجته الفنانة يسرا وجيه، اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب فى مسجد الحجاز بفيصل، وذلك بعدما رحل والد زوجة إيهاب فهمى يوم الاثنين الماضى.

وشيع إيهاب فهمى وزوجته الفنانة يسرا وجيه جنازة الراحل أول أمس الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على المشاركة في الجنازة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان أحمد السعدنى، والمخرج خالد جلال والسيناريست عمرو محمود ياسين، المخرج أحمد شفيق، الفنان محسن منصور.



ايهاب فهمى وزوجته يسرا وجيه

وتوفي والد الفنانة يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمى يوم الاثنين الماضى، حيث كتبت الفنانة على حسابها بموقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا حبيبى في ذمة الله، يا رب يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وحل كل من الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه ضيفين في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، الذى يذاع على شاشة الحياة، وتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض.

يذكر أن إيهاب فهمى يعمل حالياً على تصوير دوره فى مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى شاشات المتحدة.