طليقة أحمد سعد توجّه له رسالة قويّة في عيد ميلاده

في خطوة فاجأت الجمهور، عايدت مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، طليقها الفنّان أحمد سعد، بمناسبة عيد ميلاده، برسالة عاطفيّة مؤثّرة.

بهذه المناسبة، نشرت “بسيوني” عبر “إنستغرام” مجموعة صور عائليّة، جمعتها مع أحمد سعد وابنتيهما، في مناسبات مختلفة وعلّقت: “اليوم لن يمُر بِبساطة، كلّ عام وأنت أطيب وألطف شخص في الدّنيا، كلّ عام وأنت منوّر حياة كلّ من حولك وأنا أوّلهم، وطبعًا كل عام وأنت أحلى شيء في حياتنا و”مقطّعين” بعض دائمًا”.

وأضافت:”لم يكن من الممكن أن أجعل هذا اليوم يمُرّ، من دون أن أقول لك إنّ وجودك أهمّ شيء ويجعل الدّنيا أحلى دائمًا، كلّ سنة وأنت طيّب يا حمادة”.

وأضافت باللغة الإنكليزيّة: “يوم ميلاد سعيد لأوّل حبّ في حياة ابنتَيَّ.. والدهما وبطلهما الخارق، الله يحفظك إلى الأبد”.

هذه المعايدة، أثارت الجدل بين جمهور أحمد سعد، الذي تسابق لتقديم التّهاني للثّنائيّ على عودته إلى التّلاقي، في الوقت الذي شارك فيه احمد سعد، منشور زوجته السّابقة، دون أن يُضيف أي تعليق، أو يؤكّد عودتهما رسميًّا كزوجَين من عدمها.

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نذكر أنّ طلاق أحمد سعد، وعلياء بسيوني تمّ في العام الفائت٢٠٢٣، بشكل مفاجىء، لكن سعد صرّح في أكثر من مناسبة أنّ علياء زوجة مِثاليّة، دعمته وغيّرت حياته، كما قام بعدّة محاولات لرأب الصّدع بينهما.

الجدير بالذّكر، أنّ أحمد سعد، رُزق من علياء بسيوني طفلتّين هما علياء ومريم.