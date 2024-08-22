شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تشكر السلطات الأمنية بعد إلغاء حفلاتها فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مغنية موسيقى البوب الأمريكية تايلور سويفت عن إحساسها وشعورها بالخوف الشديد بعدما كشفت السلطات عن مؤامرة لمهاجمة مقر إقامة حفلاتها المقبلة فى مدينة فيينا، مؤكدة أنها تشعر في داخلها بإحساس صعب بالذنب وذلك بسبب خيبة أمل معجبيها بعد قرار إلغاء الحفلات.

المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت كشفت في أول تعليق لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن إلغاء الحفلات بتوجيه الشكر للسلطات الأمنية "بفضلهم، نشعر بالحزن على إلغاء حفلات موسيقية وليس على أرواح".

من ناحية أخرى سبق وأسعدت النجمة تايلور سويفت التي اضطرت إلى إلغاء حفلها الموسيقي في جولة Eras Tour بالعاصمة النمساوية فيينا، معجبيها حول العالم بهدية مجانية، حيث تعاونت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، مع Disney+ لمنح معجبيها العالميين هدية مشاهدة فيلمها Taylor Swift: The Eras Tour (نسخة تايلور) مجانًا، وفقًا لموقع People.

ولهذا السبب عقدت عملاقة البث المباشر شراكة مع محطة الكابل ORF لبث فيلمها في النمسا، علاوة على ذلك، تقوم منصة OTT أيضًا ببث نسخة تجريبية مجانية من خدمتها المتميزة لفترة محدودة لـ Swifties لمشاهدة فيلمها اعتبارًا من السبت 10 أغسطس.

وتأتي هذه التحركات بعد إلغاء ثلاثة من عروض تايلور في فيينا بسبب هجوم إرهابي، حيث سبق وأعلن منظمو حفلات المطربة الأمريكية تايلور سويفت، في العاصمة النمساوية "فيينا"، إلغاء العروض المقررة لها هذا الأسبوع، بعد أن كشفت السلطات النمساوية عن إحباط مؤامرة محتملة تستهدف الحدث.