شكرا لقرائتكم خبر عن من توليت المطرب المقنع قبل حفله فى مهرجان العلمين الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأيام الماضية كان الشغل الشاغل على السوشيال ميديا المطرب الصاعد توليت، بسبب القناع الذى يرتديه على وجهه ولا يكشف غير عينه فقط، ويخفى هويته عن الجميع، وانتشرت أغنيته "حبيبى ليه" بشكل كبير على كل المنصات وحالة نجاح كبيرة حققها ألبومه الجديد "كوكتيل أغانى" خلال الفترة الماضية.

والمطرب الصاعد توليت صور أغنية حبيبى ليه، فيديو كليب وظهر وهو يرتدي جاكيت يشبه ما ارتداه عمرو دياب في فيلم أيس كريم فى جليم، ووضع بروش على شكل أيس كريم، كما ظهر في أحداث الكليب وهو يقود دراجة بخارية، وهو ما فعله الهضبة فى الفيلم نفسه.

وبسبب حالة الجدل الكبيرة التي أشعلها توليت بسبب القناع الذى يرتديه، بدأ الكل يخمن من هو المطرب المقنع، وأول اسم تردد عبد الله نجل الهضبة عمرو دياب ثم مطرب الراب خفاجى وبعده مطرب الراب مهاب، بسبب نفس العيون، كما تكهنوا بأنه التيك توك حسن بيسو ومرة أخرى أنه تميم يونس.

وبعد ذلك تداول على السوشيال ميديا أنه تم تهكير أكونت خفاجى واتضح أن البيانات الشخصية هي بيانات توليت وبعد ذلك ظهر مهاب فى صورة وهو يمسك ماسك في يده مثل الماسك الذى يرتديه توليت.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط تسألت النجمة أنغام مين توليت ليرد عليها إذا أردت أن تعرف هويته يتقابلون في الاستوديو، ونشر الفنان طه دسوقي، مقطع فيديو من فيلم المشبوه للزعيم عادل إمام، وظهر في الفيديو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وهو يحاول خلع القناع الذي كان يرتديه عادل إمام في المشهد، وعلق طه دسوقي عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "الجمهور مع توليت في حفلته الجايه".

لكن مازال الغموض هو السائد ولم يكشف توليت عن هويته للجمهور، وأصبح الكل يتساءل هل سيكشف عن حقيقته في الحفل الذى يحيه قبل فريق كايروكى في مهرجان العلمين الجديدة غدا الجمعة 23 أغسطس.