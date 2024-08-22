مبارك الهاجري ينفي شائعة انفصاله عن أحلام: "ما يفرقنا إلا الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رد مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام الشامسي، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة انفصالهم، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع "سناب شات".

واستشهد الهاجري في بداية حديثه بـ آية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وتابع: "خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرّضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم".

واختتم حديثه قائلا: "أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره.. ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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